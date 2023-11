Bologna-Torino, le formazioni ufficiali: Fabbian dal 1'. A sorpresa Gemello tra i pali

Sono ufficiali le formazioni del Monday Night della 13ª giornata di Serie A tra Bologna e Torino.





Alcune sorprese di formazione nell'ultima sfida della tredicesima giornata di Serie A tra Bologna e Torino, con quella più grande che riguarda il portiere scelto da Ivan Juric, con Luca Gemello che partirà titolare al posto si Vanja Milinkovic-Savic, inizialmente in panchina. Recupera Linetty che partirà dal primo, con Tameze spostato in difesa e Zima inizialmente out. In attacco, per il Toro, spazio al tandem Zapata-Sanabria.

Dall'altra parte Thiago Motta deve rinunciare a Orsolini, con Ndoye e Saelemaekers che partiranno titolari sulle corsie esterne dell'attacco. La sorpresa riguarda però Giovanni Fabbian, che scenderà in campo dal 1' al fianco di Aebisher, con Freuler che si accomoderà invece in panchina.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.

TORINO (3-5-2): Gemello; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vlasic, Lazaro; Sanabria, Zapata. All. Ivan Juric.