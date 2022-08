Bologna-Verona, le formazioni ufficiali: Orsolini-Arnautovic dal 1', Barak out

Bologna e Verona scendono in campo al Dall'Ara alle 20.45 per il secondo turno di Serie A.

Bologna e Verona scendono in campo al Dall'Ara alle 20.45 per il secondo turno di Serie A. Sinisa Mihajlovic affida le chiavi dell'attacco ad Arnautovic e Orsolini, Cioffi risponde con una difesa inedita, ma le scelte sono forzate: in distinta non figurano né Dawidowicz né Ceccherini, al pari di Antonin Barak, ormai ad un passo dal trasferimento alla Fiorentina.

Ecco nel dettaglio le scelte dei due tecnici:

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi; Kasius, Schouten, Dominguez, Soriano, Cambiaso; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Verona (3-5-2): Montipò; Coppola, Gunter, Retsos; Faraoni, Hongla, Ilic, Tameze, Lazovic; Lasagna, Henry. Allenatore: Gabriele Cioffi.