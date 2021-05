Bomba della Gazzetta - Shock Conte: è addio! Inter dovrà vendere e ridimensionare

Conte-Inter, è divorzio! L'annuncio arriva in piena notte sulle pagine on line della Gazzetta dello Sport che svela l'imminente separazione (già nelle prossime 48 ore). Non ci sarà neanche bisogno del famoso summit di gruppo con Zhang e i dirigenti: se ci sarà occasione ancora per un incontro col presidente, sarà probabilmente solo per stringersi la mano e salutarsi.

RIDIMENSIONAMENTO - Un addio inevitabile vista la distanza tra i piani attuali dell’Inter, che prevedono un fortissimo attivo dal prossimo mercato (intorno addirittura ai 100mln di euro e -20% di ingaggi), e le ambizioni del tecnico che vede in questo scenario un inevitabile ridimensionamento. La crisi economica, acuita dalla pandemia, ha costretto la proprietà prima a chiedere un prestito e poi a programmare cessioni (i nomi ipotizzati sono quelli di Hakimi, Lautaro o Lukaku), plusvalenze, risparmi, tagli, contenimento costi e diminuzione del monte ingaggi. Per sostituirlo le ipotesi portano ad Allegri, Sarri, Mihajlovic o Inzaghi.