Bomba di Bloomberg: il Milan ceduto ad un fondo del Bahrain, le cifre

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la breaking news di Reuters, che ha raccontato del fondo del Bahrain InvestCorp in trattativa esclusiva con Elliott per acquistare il Milan, arriva anche un'altra conferma importante. Secondo Bloomberg Investcorp sarebbe vicino all'acquisto del club rossonero per una cifra che si aggira intorno al miliardo di euro (1,1 miliardi di dollari), secondo fonti vicine alla faccenda. Il fondo del Bahrain ha già investito in Italia con Gucci, Riva e Dainese