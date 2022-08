Bonaventura titolare col Napoli? E' la sua vittima preferita: i numeri dell'ex Milan

L'ex Milan al momento non è certo di una maglia da titolare per la sfida ai partenopei

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Bonaventura ha segnato cinque gol contro il Napoli in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio; tuttavia, non ha realizzato nemmeno una rete nelle sue tre sfide ai partenopei con la maglia della Fiorentina, riferiscono i colleghi di Opta. L'ex Milan al momento non è certo di una maglia da titolare per la sfida ai partenopei