Bonucci, che figuraccia: festa a Forte dei Marmi non autorizzata e ira del Sindaco

© foto di www.imagephotoagency.it

Grandi polemiche per una festa organizzata a Forte dei Marmi, in cui erano presenti numerosi personaggi dello sport e del mondo dello spettacolo, come i vari Bonucci, Saponara, Rudy Zerbi o Marco Bocci e Laura Chiatti e altri. Il problema è che la festa, così come concepita, non è mai stata autorizzata, come comunicato dal sindaco Bruno Murzi. Lo si apprende dal sito del Corriere dello Sport.

Questa la dura nota del Sindaco: "La festa così come si è svolta – afferma il sindaco – non è mai stata da noi autorizzata e coloro che l’hanno organizzata ne erano ben consapevoli. Naturalmente è intervenuta la Polizia Municipale, facendo i doverosi rilievi e stiamo valutando tutte le irregolarità della serata. Lo stabilimento balneare aveva fatto richiesta per la cena e per l’installazione di una pedana, di un impianto di diffusione sonoro ai lati della stessa, illuminazione dell’area interessata e tappeti di cocco, il tutto nella misura prevista dall’ordinanza sindacale. Solo questo era stato autorizzato, mentre sui social sono visibili video e foto della serata inaccettabili, in cui si mostrano tavoli apparecchiati quasi in riva al mare, un palco invece di una pedana, troni, dj e performance d’acrobati con musica alta e addirittura l’esposizione di un veicolo sulla spiaggia di un noto brand automobilistico di lusso. Noi come amministrazione facciamo tutto il possibile per controllare e là dove vi siano irregolarità sanzionare e cercare di ridurre il danno, ma ci vuole la collaborazione di tutti e in particolare il supporto dell’associazione di categoria, l’Unione Proprietari Bagni che mi auguro possa intervenire con i propri associati affinché queste prepotenti fughe in avanti non accadano più”.