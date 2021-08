Bonucci: "Dopo l'Europeo, voglio vincere tanto anche con la Juventus"

Vietato accontentarsi, parola di Leonardo Bonucci che vede il trionfo azzurro come un punto di partenza per essere protagonista anche con la Juve: "È stata un'estate gloriosa per la bandiera azzurra, di quelle difficili da dimenticare. Ma ora voglio lo stesso traguardo con la Juve da protagonista". Bonucci parla da leader e spiega come la forza della Nazionale sia il gruppo, unito e coeso come una famiglia, e la straordinaria vittoria ne sia il conseguente risultato: "All'inizio pensavano che i risultati delle qualificazioni fossero qualcosa di non duraturo ma hanno sottovalutato la forza del gruppo".