Bonucci fuori rosa alla Juve, ma l'ex capitano non si arrende e lo mostra sui social

© foto di www.imagephotoagency.it

"Keep doing". Ovvero: "Continuare a fare". All'indomani del confronto con la dirigenza che gli ha comunicato di non rientrare nei piani della Juventus per la prossima stagione, l'ormai ex capitano bianconero Leonardo Bonucci ha pubblicato su 'Instagram' una storia che lo ritrae mentre è al lavoro col bilanciere per iniziare a preparare nel migliore dei modi la prossima stagione.

Bonucci da lunedì rientrerà alla Continassa per iniziare la preparazione, anche se lo farà in un gruppo diverso da quello di Allegri che poi partirà per la tournée negli Stati Uniti.