Bonucci fuori rosa alla Juve, ma si presenterà lo stesso agli allenamenti: il motivo

Scoppia un caso alla Juventus e lo conferma anche Sky Sport. Giuntoli e Manna hanno incontrato oggi Leonardo Bonucci per comunicargli che sarà messo fuori rosa ed è sul mercato. Il difensore - specifica l'emittente satellitare - si presenterà comunque lunedì agli allenamenti per far cambiare idea ad Allegri.