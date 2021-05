Bonucci nel mirino della Procura Federale: avrebbe fatto "pressioni" ad altri giocatori per cambiare agente

La WSA, agenzia di Alessandro Lucci, è stata accusata dai procuratori di Kulusevski, Castrovilli e Scamacca, di aver usato metodi "sleali" per convincere i loro assistiti a cambiare agente. Come riporta "Calciomercato.com", la questione sarebbe adesso al vaglio della Procura Federale, che avrebbe messo nel mirino uno degli assistiti più illustri di Lucci, ovvero il centrale della Juventus Leonardo Bonucci.

Bonucci, in particolare, avrebbe fatto, secondo l'accusa, pressioni, tramite l'invio di messaggi costanti con la promessa di ingaggi migliori, su altri giocatori per spingerli a passare proprio alla WSA di Lucci. Bonucci, comunque, non sarebbe l'unico giocatore che avrebbe usato questo metodo per far cambiare procura ai calciatori.