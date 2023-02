Botta e riposta tra Fiorentina e Bologna: al Franchi è 1-1 al 45'

Finisce in parità il primo tempo fra Fiorentina e Bologna al Franchi.

Finisce in parità il primo tempo fra Fiorentina e Bologna al Franchi. All’ottavo minuto i rossoblu ripartono molto bene con Zirkzee che si presenta in area e calcia in porta trovando la risposta di Terracciano in corner. La grande occasione però arriva sul corner con un colpo di testa di Schouten salvato da Terracciano, sulla ribattuta c’è Ferguson che salva sulla linea di testa con l’ausilio della traversa. Pairetto però viene richiamato al monitor per un tocco di mano di Barak e assegna la massima punizione per gli emiliani. Dal dischetto si presenta Orsolini che spiazza Terracciano per l’1-0.