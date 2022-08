Botta e risposta fra centravanti: finisce in parità tra Bologna e Verona

Pari e spettacolo tra Bologna ed Hellas Verona, al Dall'Ara finisce 1-1.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pari e spettacolo tra Bologna ed Hellas Verona, al Dall'Ara finisce 1-1. Nel primo tempo in gol i due numeri nove in campo: dopo il vantaggio a firma Arnautovic al 21', che gira in rete l'assist di Kasius per il vantaggio rossoblu. Il pari è firmato da Henry che, quasi allo scadere del primo tempo, pareggia i conti di testa. Annullato un gol a Orsolini per fuorigioco dopo revisione VAR con l'attaccante rossoblu che, nella ripresa, lascia i suoi in 10 per un'entrataccia a gamba alta su Hongla.