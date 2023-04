Botta e risposta in 7': al Franchi finisce pari tra Fiorentina e Spezia

Un botta e risposta nel giro di sette minuti determina l'1-1 tra Fiorentina e Spezia.

Un botta e risposta nel giro di sette minuti determina l'1-1 tra Fiorentina e Spezia. Al Franchi la squadra di Semplici, dopo un inizio di sofferenza, prova a scuotersi e dopo un buono sviluppo da corner trova il gol con Nzola, subito annullato però per un netto fuorigioco di Gyasi, che serve l’assist all’angolano. Con più equilibrio rispetto all’inizio prosegue la sfida, dove si lotta molto nel mezzo e si vive di fiammate dei singoli: da Sottil e Ikone da una parte a Maldini e Nzola dall’altra. Al minuto 25 del primo tempo Biraghi mette il turbo, lo Spezia è mal posizionato dietro e, arrivato sul fondo, il terzino viola è fortunato a trovare una beffarda deviazione da parte di Wisniewski, che spinge il pallone nella porta sbagliata e regala il vantaggio alla Fiorentina con il secondo autogol di fila dello Spezia, dopo quello di Caldara contro la Salernitana. Rotto l’equilibrio, la gara sembra poter prendere il verso della Fiorentina, ma lo Spezia accantona il colpo subito e si rimette subito in gioco, trovando il pareggio con il solito M’Bala Nzola dopo pochi minuti. Questa volta il regalo è della difesa viola, che su un lungo rilancio di Dragowski legge malissimo la traiettoria. Igor non interviene, Terracciano si fa trovare mal posizionato: Nzola vince un duello fisico e, con il sinistro, non ha problemi a battere il portiere fiorentino, trovando l’immediato pareggio.

La gara si stappa, le maglie delle difese si allargano e c'è tempo per altre emozioni. Cabral rischia di far venire giù il Franchi abbattendo la traversa in rovesciata, commettendo però fallo in attacco, poi si sgancia Castrovilli che calcia ma trova una deviazione da dentro l’area di rigore. Al 60' palo per la Fiorentina: Bonaventura avanza e serve il neo entrato Brekalo. Il trequartista calcia sul primo palo, Dragowski è battuto ma ci pensa il palo a salvare lo Spezia. Nel finale lo Spezia sfiora la vittoria con Shomurodov, l'ex Roma a tu per tu con Terracciano prova lo scavino ma il portiere che blocca senza problemi.