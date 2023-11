Botta e risposta nel 1T, tanti calci nella ripresa: Juve-Inter finisce 1-1

Termina 1-1 il posticipo della tredicesima giornata di Serie A tra Juventus e Inter.

Termina 1-1 il posticipo della tredicesima giornata di Serie A tra Juventus e Inter. Allo Stadium un ottimo avvio della Juve: Dusan Vlahovic porta in vantaggio la Vecchia Signora, tornando al gol - il quinto in questo campionato - due mesi dopo l'ultima volta. 5 minuti dopo Lautaro Martinez segna in ripartenza il gol del pareggio. Nella ripresa l'acceso derby d'Italia concede poco spettacolo e tante interruzioni di gioco con tante entrate dure. La gara diventa uno stallo alla messicana, nel quale non succede praticamente nulla.