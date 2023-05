Botta e risposta tra centravanti: Torino-Fiorentina finisce 1-1

Si conclude 1-1 l'unica partita delle ore 15 nella 36ª giornata di Serie A, quella tra Torino e Fiorentina.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si conclude 1-1 l'unica partita delle ore 15 nella 36ª giornata di Serie A, quella tra Torino e Fiorentina. Accade tutto nella ripresa: Italiano fa alzare Jovic dalla panchina per la ripresa e la sua mossa regala frutti in appena tre minuti: perfetto cross di Kouame, spostato a destra, sulla testa del serbo che tutto solo fa 0-1. Il Torino sembra accusare il colpo e fatica a reagire, tanto che Juric all'ora di gioco ricorre a una triplice sostituzione per provare anche a dare un segnale. E funziona: bella palla di Buongiorno dalla sinistra per Sanabria, che brucia Igor e al 66' fa 1-1.

La partita, e con lei la sua inerzia, torna in perfetta parità, con leggera prevalenza del Torino negli affondi. Non abbastanza però perché si modifichi la situazione: al triplice fischio dell'arbitro Massimi è 1-1, un punto ciascuno che fa più che altro felice il Monza nella corsa all'8° posto. Un posto che di per sé non porta niente, ma che può assumere nuovo valore alla luce delle possibili penalizzazioni in arrivo sulla Juventus.