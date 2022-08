Bremer ambizioso: “Vogliamo lo Scudetto! Champions? Juve obbligata ad andare lontano”

"Essere alla Juventus impone di partecipare ma pure di arrivare lontano".

Nel corso della sua presentazione come nuovo giocatore della Juventus, Gleison Bremer ha parlato anche dell'obiettivo Scudetto e del sogno Champions League: "La Juventus punta sempre a vincere. Lo scorso anno non c'ero ma quest'anno vogliamo cambiare tutto, in Serie A. La Champions? E' il sogno di ogni giocatore giocare quelle competizioni. Essere alla Juventus impone di partecipare ma pure di arrivare lontano. Abbiamo aspettative alte, ma dobbiamo concentrarci anche sul campionato".