(ANSA) - BRESCIA, 21 NOV - Tensione all'allenamento del Brescia: durante un'esercitazione il tecnico Grosso ha allontanato dal campo Balotelli. L'attaccante a testa bassa si é diretto versi gli spogliatoi da dove poco dopo è uscito per lasciare in auto il centro sportivo di Torbole Casaglia. Il tutto mentre la seduta era ancora in corso. (ANSA).