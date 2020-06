Brescia-Balo, i retroscena: proposta la rescissione consensuale, rifiutata dal giocatore

Ormai il rapporto tra Mario Balotelli e il Brescia si è deteriorato. La lettera di licenziamento ha messo la parola fine sulla storia tra le parti, anche se in queste ore si rincorrono diversi retroscena: stando a quanto riportato da Sky Sport la società ha proposto una rescissione consensuale al giocatore, ma il numero 45 non ha accettato, chiedendo il reintegro in rosa o l'indennizzo.