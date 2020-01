Brescia, Balotelli è una furia: espulso per un 'vaffa' all'arbitro

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Prima il rosso per doppia ammonizione, poi la plateale reazione che farà discutere. Nel finale di Bresci-Cagliari Mario Balotelli ne combina un'altra delle sue: entra in modo scomposto sull'avversario alzando troppo la gamba e già ammonito viene espulso dall'arbitro Giua. Ma il bomber bresciano non ci sta e si scaglia contro il direttore di gara contenuto a fatica dai suoi compagni gesticolando ed esclamando platealmente pi volte 'un ma vaffa....' (ANSA).