Brescia, emergenza piena in difesa in vista del Napoli. Dubbio in attacco

Il Brescia aspetta il Napoli. Emergenza in difesa per Lopez che ha provato Mateju centrale al fianco di Chancellor. In attacco Donnarumma al fianco di Balotelli, recuperati Tonali in regia, Joronen tra i pali e Gastaldello in difesa. Ancora in dubbio la presenza di Torregrossa. Lo riporta Sportmediaset.