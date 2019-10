Brescia-Fiorentina, le formazioni ufficiali: panchina per Balotelli, Chiesa e Ribery in attacco per i viola

L'ottava giornata di A si chiude con il posticipo Brescia-Fiorentina. La squadra allenata da Corini non scende in campo dal 29 settembre, quando fu sconfitta 2-1 sul campo del Napoli. I viola prima della sosta hanno vinto 1-0 in casa con l'Udinese. Mario Balotelli parte della panchina nonostante la convocazione da parte di Corini. Nessuna sorpresa invece nella formazione della Fiorentina, che per la sesta volta consecutiva manderà in campo gli stessi undici. Queste le formazioni ufficiali:



Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Aye.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.