Brescia, il report sulla seduta: in gruppo Joronen, Tonali e Gastaldello

Il Brescia si prepara alla sfida contro il Napoli di venerdi sera: Joronen, Tonali e Gastaldello sì, Alfonso, Cistana, Romulo e Torregrossa no. Almeno, per ora. Questo ha detto il campo d'allenamento alla ripresa di ieri per i sette infortunati delle rondinelle. Un lavoro senza partitelle, ma basato su esercitazioni tattiche specifiche per i difensori e da una serie di tiri in porta con e senza sponda.