Brutta gara a Marassi: Roma in vantaggio al 45’ sulla Samp grazie ad un rigore

Si è da poco concluso il primo tempo di Sampdoria-Roma.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è da poco concluso il primo tempo di Sampdoria-Roma. Al termine della prima frazione di gioco i giallorossi sono avanti 1-0 grazie al rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini. Il gol di Pellegrini è l'unica cosa interessante del primo tempo. Per il resto brutta gara fra le due squadre: ritmo spezzettato, tanti falli in mezzo al campo. Sicuramente non un bellissimo spettacolo per i tifosi presenti sugli spalti. Le due squadre arrivano di rado in area di rigore e se lo fanno ci riescono solo con cross dalle fasce o dalla trequarti.