Brutta Juve nonostante l’uomo in più: basta lo 0-0 per andare in finale di Coppa Italia

Finisce 0 a 0 un noioso match tra Juventus e Milan. Succede tutto a metà primo tempo: è stato assegnato un rigore ai bianconeri con Var per fallo di mano di Conti. Dal dischetto Ronaldo colpisce il palo con Donnarumma decisivo che sfiora la palla, sul capovolgimento di fronte Rebic viene espulso direttamente da Orsato per una brutta entrata a gamba tesa su Danilo. Inutili le proteste dei rossoneri. Succede poco altro nei successivi minuti, ovvero un tiro di Ronaldo respinto da Donnarumma e una timida protesta di Kjaer per un fallo ai suoi danni in area della Juventus. Nella ripresa poche emozioni. Una brutta Juve vola in finale di Coppa Italia.