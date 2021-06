Brutte notizie per l'Inter, il tribunale di Pechino congela il 5,8% delle azioni di Zhang in Suning.com

Brutte notizie per Suning.com, la principale controllata del Suning Holdings Group, di cui fa parte anche l’Inter. Secondo quanto riferito dal media cinese Caixin, un tribunale pechinese avrebbe avrebbe congelato 540,2 milioni di azioni, pari al 5,8 per cento del totale della società, ma soprattutto più di un quarto del totale delle quote in mano al fondatore Jindong Zhang, che possiede il 21 per cento delle quote. Con un comunicato, la società avrebbe reso noto come questa decisione non avrà influssi negativi sul futuro aziendale; tuttavia Titan Sport Plus rileva come il titolo di Suning.com, quotato allo Shenzhen Stock Exchange, abbia subito un vero e proprio crollo in Borsa.