Bufera in Spagna sull'ex Milan Simic: "Cacciatelo, no alle opinioni razziste o omofobe"

Acquistato la settimana scorsa da svincolato dall'Eibar, in seconda serie spagnola, il difensore centrale di nazionalità ceca Stefan Simic (28 anni), ex Milan, Genoa e Frosinone tra le altre, rischia di veder saltare il proprio approdo nella società dei Paesi Baschi. Ma perché? Il problema sta in alcuni post social dello stesso Simic, individuati come contenuti omofobi.

Un comunicato congiunto da parte di diversi gruppi organizzati dell'Eibar, infatti, recita così: "Non vogliamo Stefan Simic all'Eibar e chiediamo al club di rescindere il contratto stipulato. Le opinioni epresse dal giocatore sui social network ci sembrano inaccettabili e vogliamo chiarire che opinioni sessiste, razziste, omofobe o atteggiamenti intolleranti in generale non hanno posto nella nostra società. Vogliamo sottolineare in maniera critica che la dirigenza abbia cercato di nascondere sia i profili social che le opinioni. Gli atteggiamenti omofobi non corrispondono ai valori che il club dice di difendere, chiediamo coerenza".