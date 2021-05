Buffon lascia la Juve, ma a 43 anni non vuole ritirarsi: "Cerco proposta folle"

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Finire in questo modo è qualcosa che mi inorgoglisce. Juve, tifosi, presidente, compagni e allenatore saranno sempre parte della mia vita. Tutte le cose alla fine devono finire, ho 43 anni e dovevo fare delle scelte". Gigi Buffon conferma l'intenzione di lasciare la Juve ma rilancia l'idea di continuare a giocare. "Ho avuto tanti contatti e proposte, quella che riterrò stimolante e più folle di me la sceglierò . Se sono arrivato qui è per quel pizzico di follia che mi ha permesso di sognare sempre per nuovi progetti e conquiste. Ho bisogno ancora di battermi, di viaggiare e portare al limite il mio corpo e la mia energia e di conseguenza ho detto quello che ho detto. Potrei smettere anche di giocare ma se c'e' qualcuno più folle di me e che mi fa immaginare qualcosa più folle di me io lo seguo Non mi pongo limiti, la sfida è solo con me steso e con nessun altro". (ANSA).