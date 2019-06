Buffon-Parma, altro che suggestione: avviati i contatti tra le parti

Gigi Buffon può tornare al Parma. La Gazzetta dello Sport scrive che i dirigenti ducali hanno parlato a lungo con alcune persone vicine al portiere ex Juventus e ormai ex Paris Saint-Germain. Non si è discusso di ingaggi e questioni economiche, ma si è cercato di capire fino a che punto l’idea che l'estremo difensore ha in mente possa concretizzarsi. Di sicuro le due parti torneranno a dialogare, magari quando il club emiliano avrà iniziato il suo mercato e avrà chiare le prospettive.