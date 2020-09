Buona la prima per il Milan, Ibra trascinatore contro il Bologna

Arriva la vittoria per il Milan alla prima uscita stagionale: in casa contro il Bologna i rossoneri si sono imposti per 2-0, conquistando cosi i primi tre punti in classifica. A trascinare la squadra di Pioli ci ha pensato il solito Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta. Nel corso della partita è arrivato anche l'esordio con la maglia rossonera di Sandro Tonali partito inzialmente dalla panchina.