Buoni ritmi al Dall'Ara, ma niente gol: è 0-0 al 45’ tra Bologna e Salernitana

Finisce 0-0 la gara fra Bologna e Salernitana al Dall'Ara al termine di un primo tempo vivace e con diverse occasioni, soprattutto nei primi venti minuti, da ambo le parti.

Ritmi vivaci al Dall’Ara con le due squadre che si affrontano a viso aperto e lasciano spazi agli avversari. Meglio il Bologna che con un paio di ripartenze veloci mette in difficoltà la retroguardia campana con Sepe chiamato prima a uscire fuori dall’area e anticipare Sansone e poi a mettere in angolo una conclusione velenosa del numero 10 rossoblù. La risposta della Salernitana arriva con Dia bravo a inserirsi su un cross di Coulibaly dalla trequarti e di testa impegnare Skorupski alla deviazione in corner. Poi è il turno di Bonazzoli che dalla distanza ci prova in due occasioni trovando però un attento Skorupski a disinnescare le sue bordate. I ritmi si mantengono buoni e la gara ha poche pause anche se le occasioni da gol da ambo le parti si fanno più rare rispetto all’avvio. L’occasione migliore arriva per gli ospiti con Lucumì che si addormenta un po' e permette a Coulibaly di mettere in mezzo un pallone invitante su cui però né Bonazzoli né Dia arrivano in tempo per battere a rete.

La risposta del Bologna arriva con Sansone che scappa via alla difesa e va al tiro senza centrare però la porta. Nella seconda parte del primo tempo calano un po' i ritmi e la precisione e anche le occasioni da rete sono più rare con Sansone che al 36’ scatta in profondità per poi calciare a lato da posizione defilata. Quattro minuti dopo ha del clamoroso quello che il numero 10 emiliano riesce a fallire: servito dentro l’area da un retropassaggio errato l’attaccante del Bologna ha tutto il tempo per girarsi e calciare in porta, ma si fa ipnotizzare da Sepe e gli spara addosso.