Cabral salva la Fiorentina all'85': finisce pari il derby toscano

Termina pari il derby toscano del Franchi tra Fiorentina ed Empoli, 1-1. L'inizio è tutto della Fiorentina sul piano del controllo del pallone e del dominio territoriale, ma la squadra di Italiano non tramuta tutto ciò in tiri in porta: ci provano Mandragora e Saponara ma difettano in precisione. L'Empoli viene fuori gradualmente e alla mezz'ora colpisce al primo tiro in porta, con Cambiaghi innescato da una rapida combinazione post-scippo ad Amrabat, ingenuo nell'uscita dal basso, e favorito da un Terracciano incerto. La Fiorentina trova l'1-1 con Barak ma viene annullato per fuorigioco di Gonzalez, così come il successivo raddoppio empolese a opera di Caputo, anch'esso oltre la linea. Jovic prova quindi a togliersi di dosso la polvere con un colpo di testa che però va alto. Il primo tempo si conclude dunque con l'Empoli avanti di un gol.

Cabral evita la sconfitta della Fiorentina Italiano non vuole perdere tempo e opera subito due cambi alla ripresa del gioco: subito dopo l'intervallo dentro Dodo e Ikone al posto di Venuti e Saponara. Il più pericoloso dei viola in apertura di secondo tempo è però un difensore, Quarta. Due volte: prima serve Bandinelli e un gran salvataggio sulla linea per evitargli la gioia dell'1-1, poi i riflessi e i guantoni di Vicario sull'acrobazia di metà ripresa. Italiano cambia più rapidamente possibili e a venti dal novantesimo ha già esaurito le sostituzioni: serve un episodio per il pareggio e questo arriva sull'asse brasiliano di subentrati. Dodo scappa via a destra, il suo cross è beffardo e sbatte sulla traversa, prima però di venir corretto in rete dal tap-in aereo di Cabral. E' poi ancora il numero 9 a tentare il colpo del sorpasso, ma stavolta Vicario c'è e permette all'Empoli di uscire con un punto in tasca dal difficile derby in casa della Fiorentina, che insegue ancora in classifica.