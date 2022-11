Cacciato da Mourinho, Karsdorp può restare in Italia: piace alla Juventus

Nelle sue pagine odierne, Il Messaggero approfondisce la questione tra la Roma e Rick Karsdorp. L'esterno olandese non si è presentato ieri a Trigoria

Nelle sue pagine odierne, Il Messaggero approfondisce la questione tra la Roma e Rick Karsdorp . L'esterno olandese non si è presentato ieri a Trigoria per la seduta di ripresa degli allenamenti. Cosa che appariva facile da immaginare vista la rottura con Mourinho ormai difficilissima da risanare. È probabile, spiega il quotidiano, che l’olandese abbia già qualche squadra dietro.

Su tutte la Juventus, anche se all’estero hanno chiesto informazioni il Marsiglia e il suo ex club, il Feyenoord. Con il contratto in scadenza nel 2025 e il rapporto con la Roma concluso, l’opzione più accreditata per il futuro di Karsdorp - si legge - è quella di essere girato in prestito a gennaio per poi essere ceduto a giugno.