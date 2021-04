Cagliari al lavoro sotto lo sguardo di Giulini: ancora personalizzato per Sottil

Mattinata di lavoro al Centro sportivo di Assemini per il Cagliari. Sotto lo sguardo del presidente Giulini, la squadra ha continuato la preparazione alla gara di domenica pomeriggio contro il Napoli. Diretta da mister Semplici e dal suo staff, la seduta odierna è iniziata con degli esercizi di attivazione a secco, poi spazio alla tattica: serie di esercitazioni specifiche svolte in funzione del match. A seguire i rossoblù sono stati impegnati in una partita a campo ridotto. Ultima parte della sessione dedicata alle conclusioni a rete. Lavori personalizzati per Riccardo Sottil. Domani, conclude la nota ufficiale del club, è in programma un nuovo allenamento: il Cagliari si ritroverà ad Asseminello al mattino.