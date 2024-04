Cagliari-Atalanta, le formazioni ufficiali: out Miranchuk, c'è Lookman

Sono ufficiali le formazioni Cagliari-Atalanta, match delle 18 valido per la 31ª giornata di Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni Cagliari-Atalanta, match delle 18 valido per la 31ª giornata di Serie A. Claudio Ranieri cambia qualcosa in difesa, dove non c'è Mina ma Wieteska accanto a Dossena. Davanti ad Oristanio viene preferito Jankto alle spalle di Lapadula insieme a Gaetano. Gian Piero Gasperini invece, senza Scalvini, lancia Djimsiti in difesa con Hien e Kolasinac. Davanti non c'è Miranchuk, a cui viene preferito Lookman per far coppia con Scamacca. Sulle fasce la spuntano Zappacosta e Ruggeri.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Wieteska, Dossena, Augello; Makoumbou, Deiola, Luvumbo; Gaetano, Jankto; Lapadula. All. Ranieri.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Lookman. All. Gasperini.