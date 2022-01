Cagliari-Bologna, le formazioni ufficiali: Skov Olsen dal 1'. Pavoletti parte titolare

Sono ufficiali le formazioni di Cagliari-Bologna, mach delle 20.45 che chiude il 21° turno di Serie A. Mazzarri conferma il 3-5-2 e punta sul tandem Pavoletti-Joao Pedro in avanti con un centrocampo a cinque in cui Grassi funge da regista, mentre sulle fasce ci sono Bellanova e Lykogiannis. Difesa molto giovane con Altare e Carboni al fianco di Lovato. Il Bologna in piena emergenza Covid-19 si affida ai superstiti. Skov Olsen si aggiudica la maglia da titolare a destra al posto di De Silvestri, per il resto tutto come da previsioni con Binks centrale nella difesa a tre, Dominguez al fianco di Svamberg in mezzo al campo e Orsolini seconda punta con Arnautovic centravanti.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Mazzarri

Panchina: Aresti, Radunovic, Gagliano, Pereiro, Zappa, Dalbert, Obert, Ladinetti

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; Skov Olsen, Soriano, Dominguez, Svanberg, Dijks; Orsolini, Arnautovic. All.: Mihajlovic

Panchina: Bardi, Bagnolini, Viola, Van Hooijdonk, De Silvestri, Stivanello, Pyyhtia, Pagliuca, Cangiano, Falcinelli.