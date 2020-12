Cagliari, confermata lesione al crociato per l'ex azzurro Rog: oggi l'operazione

(ANSA) - CAGLIARI, 30 DIC - Non ci sono più dubbi, gli ultimi accertamenti hanno confermato i sospetti: Marko Rog, centrocampista del Cagliari, dovrà essere operato per una lesione del crociato anteriore. Per il mediano croato il campionato è finito, dal momento che i tempi di recupero per un infortunio del genere - l'ultima esperienza al Cagliari è quella di Pavoletti - sono di circa sei mesi. L'intervento verrà eseguito nella giornata di oggi dal professor Christian Fink, lo stesso che ha operato proprio Pavoletti, nella clinica 'Hochrum' a Innsbruck (Austria) (ANSA).