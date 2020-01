Cagliari, Cragno: "Crediamo all'Europa, faremo di tutto per tenere le altre dietro di noi"

Sul sito ufficiale del club, il portiere del Cagliari Alessio Cragno parla così del suo 2020 e di quello della squadra: "Dobbiamo fare di tutto per rimanere lassù, ma alle nostre spalle ci sono squadre partite con l'obiettivo di centrare l'Europa. Noi ci crediamo, le potenzialità sappiamo di averle e l'attuale posizione in classifica ce la siamo meritata sul campo, dove nessuno ti regala nulla. Bisogna lavorare e rimanere umili, proveremo sempre a migliorare. Ai tifosi auguro un 2020 felice".

Olsen e non solo - “La concorrenza è un bene, si alza la competitività e la qualità degli allenamenti, diventa uno stimolo in più. Con Olsen c’è dialogo, scambio di opinioni, confronto costante e stima reciproca. Un bel clima insomma. Non solo con Robin, ma anche con il preparatore dei portieri Bressan e gli altri colleghi Rafael, Aresti e Ciocci: tra di noi c’è grande sintonia”.