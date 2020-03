Cagliari, duo Canzi-Zenga per il dopo Maran: c'è il nome per l'estate

Max Canzi con Walter Zenga come ticket per il dopo Rolando Maran, oggi esonerato dal Cagliari. Una soluzione ponte studiata dal presidente Tommaso Giulini e dalla dirigenza del club sardo, in attesa ovviamente di capire quella che sarà la strategia estiva. Il ds Carli e la società stanno valutando insieme alla proprietà numerosi profili. Uno che piace ed è seguito da tempo è quello del tecnico del Lecce, Fabio Liverani, stimato per il tipo di gioco che mette in campo. Liverani, peraltro, potrebbe garantire una linea di continuità tattica senza stravolgimenti importanti per quanto riguarda la rosa del Cagliari, visto che anche lui utilizza i quattro difensori e i tre centrocampisti. Non è ovviamente l'unico ma quello di Liverani è un nome seguito con attenzione dai sardi.