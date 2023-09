Cagliari, è già problema gol. Ma Ranieri ha già ricetta: punterà su un ex azzurro

Un solo gol in quattro partite, l'attacco del Cagliari arranca in questo inizio stagione e ha bisogno di un cambio passo.

© foto di www.imagephotoagency.it

Un solo gol in quattro partite, l'attacco del Cagliari arranca in questo inizio stagione e ha bisogno di un cambio passo. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che spiega come la squadra di Claudio Ranieri sia in crescita come dimostrato con l'Udinese, ma continui a fare fatica in zona gol, dove le polveri restano bagnate.

Per questo da ora in avanti il tecnico dei sardi conterà su Andrea Petagna, l'attaccante arrivato dal Monza sul finire del mercato e ancora a secco visto un problema al polpaccio che lo ha tenuto fermo nell'ultimo match. La condizione della punta migliora, ma non è ancora chiaro se contro l'Atalanta potrà partire dall'inizio. Ranieri non vuole correre rischi e dovrebbe puntare sulla coppia Luvumbo-Pavoletti, con l'ex Monza e Napoli pronto a subentrare.