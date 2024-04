Cagliari e Verona non si fanno male: 1-1 che non dà la svolta alla classifica

Un punto per parte, ma che non sposta molto la classifica delle due squadre.

Dopo Sassuolo-Udinese, anche Cagliari-Hellas Verona termina 1-1. Nel primo tempo meglio gli ospiti, meritatamente avanti con Bonazzoli. Nella ripresa il Cagliari ritrova compattezza, resta sempre in partita e trova il pareggio con l'ex Sulemana. Un punto per parte, ma che non sposta molto la classifica delle due squadre.