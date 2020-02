Cagliari, emergenza per il Napoli: si tenta almeno il recupero di Rog

Vera e propria emergenza per Maran in vista della sfida di domenica contro il Napoli. L'allenatore del Napoli dovrà rinunciare allo squalificato Nainggolan ma anche agli infortunati Cacciatore e Faragò. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l'allenatore dei sardi spera di recuperare almeno Rog, ex dell'incontro, che ha ripreso a lavorare in gruppo dopo l'ultimo problema fisico. Una speranza in vista di domenica.