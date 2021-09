Cagliari-Empoli, le formazioni ufficiali: fuori Caceres. Turnover per Andreazzoli

Sono state diramate le formazioni di Cagliari-Empoli, match valido per la quinta giornata di campionato in programma alle 20.45. Mazzarri cambia solo un uomo rispetto alla formazione scesa in campo contro la Lazio: dentro Walukiewicz al posto di Caceres. Invece ampio turnover per Andreazzoli con opera cinque cambi rispetto alla gara persa contro la Sampdoria. In difesa dentro Romagnoli e il giovanissimo Viti all'esordio in Serie A. Nessun cambio in mediana, mentre Bajrami resta in panchina e lascia spazio a Zurkowski. Cambiano anche i due centravanti: chance per Di Francesco e Pinamonti dal 1'.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Keita Baldé, Joao Pedro. All: Mazzarri.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Henderson; Zurkowski; Di Francesco, Pinamonti. All: Andreazzoli.