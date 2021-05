Cagliari-Fiorentina, formazioni ufficiali: Iachini sceglie Kouamé al posto di Ribery

Arrivano le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina, anticipo delle 18.30 per la 36^ giornata di Serie A. Non c'è Ribery che non è al top della forma. In difesa Igor con Caceres a destra al posto di Venuti.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Semplici.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Kouame, Vlahovic. Allenatore: Iachini.