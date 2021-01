Cagliari, Giulini conferma Di Francesco: "Ha rinnovato il contratto in settimana"

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "L'unica priorità che deve avere questa squadra è quella della salvezza. Abbiamo rinnovato il contratto a Di Francesco in settimana, servirà per dare solidità all'allenatore. Deve dare qualcosa in più come la squadra". Così il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ai microfoni di Sky Sport commenta la sconfitta dei sardi a Genova e annuncia la rinnovata fiducia al tecnico Eusebio Di Francesco. (ANSA).