Cagliari, Giulini prepara l'ambiente: "Col Napoli i tifosi ci tengono tantissimo e ci aiuteranno"

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato al termine della sconfitta contro il Genoa a Sky Sport: "La fortuna non ci sta aiutando, anche oggi nel giro di un'ora si sono fatti male tre giocatori: Oliva, Faragò e Cacciatore. E in sei anni non avevo mai visto una cosa del genere. Siamo in un momento di difficoltà ma gli uomini si vedono in questi momenti. Siamo molte squadre in pochi punti, possiamo ribaltare la situazione anche grazie al supporto dei tifosi che domenica prossima ci devono dare una mano. Sono sicuro che ci riprenderemo".