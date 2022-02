Cagliari, Grassi: “C’è rammarico. Sbagliati tanti gol, loro hanno segnato alla prima occasione”

Alberto Grassi, centrocampista del Cagliari, al termine della gara contro il Napoli ha parlato al sito ufficiale dei rossoblù: “Abbiamo qualche rammarico per non aver vinto guardando come si era messa la partita, ma sappiamo di aver messo in difficoltà una grandissima squadra quindi siamo anche soddisfatti e consapevoli di poter far punti con tutti. Abbiamo sbagliato tanti gol, loro hanno segnato alla prima occasione utile”.

Sul supporto dei tifosi: “Ci impegniamo sempre tutti al massimo, dobbiamo continuare su questa strada perché domenica contro il Torino ci aspetta una partita difficile e dobbiamo prepararci bene. Oggi ci siamo goduti il clima dello stadio, è stato bello vedere gli spalti gremiti, c’era il sold out: i nostri tifosi ci hanno dato una carica enorme”.