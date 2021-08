Cagliari infuriato, stagione già finita per Rog: secondo crociato in sei mesi

La stagione di Marko Rog è già finita ancor prima di cominciare. Il centrocampista del Cagliari ha subito la rottura del legamento dello stesso ginocchio destro operato l'anno scorso a Innsbruck dal professor Fink. Il giocatore ha subito l'infortunio senza effettuare particolari movimenti e questo ha fatto molto arrabbiare il club. Per questo si è deciso di affidarsi a Villa Stuart e al professor Mariani, che oggi lo visiterà per sincerarsi delle condizioni. Le operazioni saranno due a sei mesi di distanza l'una dall'altra (la seconda prevista per febbraio 2022). A riportarlo è Il Corriere dello Sport.