Cagliari, iniziativa contro il razzismo: distribuito volantino prima del match col Genoa

(ANSA) - CAGLIARI, 20 SET - "No al razzismo". Lo ha ribadito il Cagliari calcio, questa sera prima della gara con il Genoa alla Sardegna Arena, distribuendo ai tifosi un volantino per sensibilizzare tutti su un tema caldo, evitare episodi non consoni e individuare subito i responsabili. "Aiutaci a far capire a chi dovesse tradire i nostri valori che questo non può essere il suo stadio", si legge nel volantino, che si conclude con la celebre poesia del Premio Nobel Grazia Deledda "Noi siamo Sardi", che inizia così: "Noi siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi, romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi". Nell'ultima gara interna con l'Inter, nonostante nessuna sanzione da parte del giudice sportivo, da uno spicchio della Curva Nord, mentre Lukaku calciava un rigore, si erano uditi, oltre ai fischi, degli ululati rivolti all'attaccante belga. Gesti isolati ma gravi che, appunto, la società del presidente Giulini vuole contrastare definitivamente.