Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali: l’ex Pavoletti titolare, nessun cambio per Inzaghi

Cagliari torna in Serie A, di fronte c'è lo stesso avversario dell'ultima volta. Se nella drammatica stagione 2021/2022 l'ultima gara casalinga aveva visto i rossoblù protagonisti proprio contro l'Inter, i nerazzurri sono la prima avversaria di questo campionato a viaggiare all'Unipol Domus. I padroni di casa inseguono la prima vittoria, dopo lo 0-0 contro il Torino all'esordio; gli ospiti, puntano a rispondere ai successi di Napoli e Milan. Calcio d'inizio alle 20,45 affidato a Michael Fabbri di Ravenna: di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Claudio Ranieri passa alla difesa a quattro, con Augello come terzino sinistro. In attacco, preferito Pavoletti a Luvumbo per fare coppia con Oristanio, in prestito ai sardi proprio dai nerazzurri. Jankto preferito ad Azzi sulla sinistra a sorpresa.

Simone Inzaghi segue il motto per cui squadra che vince non si cambia. Il tecnico piacentino, sempre privo di Acerbi e che ancora non può contare su Sanchez, conferma in blocco l'undici di partenza visto contro il Monza alla prima di campionato.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Oristanio, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Deiola, Prati, Azzi, Kourfalidis, Shomurodov, Luvumbo, Di Pardo.

Allenatore: Ranieri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Arnautovic, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Agoumé, Guercio, Sarr, A. Stankovic.

Allenatore: Inzaghi.