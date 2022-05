Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali: out Correa, Lautaro-Dzeko dal 1'

L’Inter è pronta a scendere in campo e a tenere viva la corsa Scudetto, nella difficile trasferta di Cagliari.

L’Inter è pronta a scendere in campo e a tenere viva la corsa Scudetto, nella difficile trasferta di Cagliari. Per farlo Simone Inzaghi dà fiducia al suo undici titolare, o almeno quello che ha giocato più spesso da inizio stagione, con Edin Dzeko e non Joaquin Correa al fianco di Lautaro Martinez. Il Cagliari cambia qualcosa nei suoi interpreti soprattutto a centrocampo, ma con l’attacco sempre sulle spalle di Joao Pedro e Pavoletti. Queste le formazioni ufficiali della sfida delle 20.45:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Altare, Lykogiannis; Bellanova, Rog, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Agostini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, BArella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. S.Inzaghi.